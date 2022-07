Cássio Reis posta fotos com o filho e se derrete: "Meu mundo é mais colorido contigo"

O ator Cássio Reis se declarou para o filho, Romeu, fruto de seu relacionamento com Fernanda Vasconcellos

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 15h14

Cássio Reis (44) explodiu o fofurômetro ao compartilhar novos cliques com o filho, Romeo, neste domingo, 17.

O menino, que veio ao mundo no dia 28 de junho, é fruto do relacionamento do ator relacionamento com a atriz Fernanda Vasconcellos (37).

No feed do Instagram, o artista compartilhou três fotos: na primeira ele aparece com o herdeiro no colo. Na segunda, Romeo está segurando o seu dedo, e na terceira, o papai coruja admira o pequeno enquanto ele dorme.

Na legenda da publicação, Cássio se derreteu pelo filho. "Meu mundo é mais colorido contigo", declarou ele.

Cássio está dividindo alguns momentos com o filho nas redes sociais, e recentemente, o ator falou sobre a primeira semana que passou com o bebê após o seu nascimento."Uma semana de Romeo. No coração, gratidão a Deus e a todos os parceiros que nos ajudaram a escrever as primeiras páginas de uma nova história. Quando um filho nasce, a gente renasce", escreveu ele em um trecho da publicação.

Confira as fotos de Cássio Reis com o filho, Romeo: