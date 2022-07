Cássio Reis fala sobre primeira semana do filho com Fernanda Vasconcellos

Ator Cássio Reis compartilha fotos de uma semana de vida do filho Romeo, fruto do relacionamento com a atriz Fernanda Vasconcellos

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 13h01

O papai coruja Cássio Reis (44) encheu seu feed de amor ao postar fotos inéditas do filho recém-nascido!

Nesta terça-feira, 05, o ator mostrou como foi a primeira semana após nascimento do herdeiro Romeo, da relação com a atriz Fernanda Vasconcellos (37), que veio ao mundo no dia 28 de junho em maternidade em São Paulo.

Em seu feed no Instagram, Cássio publicou uma sequência de registros da nova rotina com o bebê. Em um dos registros, ele mostrou a reprodução dos pézinhos dele em seu braço, além de diversas imagens na maternidade, e aproveitou para agradecer à equipe médica pelo parto e aos fãs que enviaram mensagens de carinho no momento especial para a família.

"Uma semana de Romeo. No coração, gratidão a Deus e a todos os parceiros que nos ajudaram a escrever as primeiras páginas de uma nova história. Quando um filho nasce, a gente renasce", começou escrevendo.

"Obrigado a todos os profissionais que dedicaram tanto carinho em cada detalhe. Obrigado a todos que doaram seu tempo enviando tantas mensagens e boas energias. Com todo nosso amor, Fernanda, Cássio & Romeo", disse ainda.

Vale lembrar que Cássio já é pai de Noah (14), do relacionamento com Danielle Winits (48). Recentemente, o ator mostrou o encontro dos dois herdeiros.

Fernanda Vasconcellos mostra a decoração do quarto na maternidade do filho

Fernanda Vasconcellos encantou ao exibir detalhes da decoração do quarto na maternidade do filho Romeo, da relação com Cássio Reis, com quem está desde 2014. Ela escolheu lembrancinhas personalizadas e em tons claros para decorar o espaço, que contou com bonequinho de crochê, docinhos e flores.

