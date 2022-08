Cássio Reis esbanja fofura ao seguir coladinho com o filho caçula, Romeo: ''Com o meu pompomzinho''

Cássio Reis compartilhou uma foto encantadora onde aparece coladinho com o filho caçula, Romeo

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 14h59

Neste domingo, 21, Cássio Reis (45) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento fofo que viveu ao lado do filho caçula, Romeu (2 meses). O ator compartilhou uma foto onde aparece sentadinho segurando o herdeiro no colo, enquanto olhava para ele com um olhar apaixonado.

Nas imagens, pai e filho aparecem usando pijamas estilosos para esquentar no frio, enquanto Cássio apostou em uma calça, combinando com roupão e uma pantufa, enquanto o menino usava um casaquinho de pelúcia.

Na legenda, ele falou com carinho do momento, se derretendo: "Retrato do dia com meu pompomzinho".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que benção!", disse um. "Quanto amor!", falou outro. "Foto que transmite amor!", escreveu um terceiro.

Confira a foto fofa que Cassio Reis publicou ao lado do filho caçula, Romeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

Cássio Reis se declara ao surgir ao lado do filho mais velho

Recentemente, Cássio Reis encantou os fãs ao publicar uma foto ao lado de seu filho mais velho, Noah, fruto de seu antigo relacionamento com Danielle Winits e deixou seus fãs chocados com a semelhança entre os dois.

"Esse é meu irmão gêmeo. Minha alma gêmea, carne e unha, bate coração!", escreveu ele na legenda do post em questão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!