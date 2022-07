Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos celebram primeiro mês do filho, Romeo: "Viva"

Nas redes sociais, Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos mostraram a comemoração do primeiro mês de vida do filho

Redação Publicado em 28/07/2022, às 20h35

Romeo, o primeiro filho de Fernanda Vasconcellos (37) e Cássio Reis (45), completou seu primeiro mês de vida nesta quinta-feira, 28.

Para comemorar a data especial, os papais corujas prepararam uma festa em casa e dividiram um registro da comemoração nas redes sociais. Na foto compartilhada no Instagram, os atores aparacem com o herdeiro ao lado de um bolo e vários balões. "Viva #1", escreveu na legenda.

Os internautas parabenizaram o menino. "Que príncipe lindo. Parabéns, que Deus abençoe vocês", disse uma seguidora. "Como passou rápido. Parabéns, Romeo", escreveu outra. "Muitas bençãos para esse neném", falou uma fã.

Confira a publicação de mesversário do filho de Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

Homenagem de aniversário

Nesta quarta-feira, 27, Cássio Reis completou 45 anos de vida e Fernanda Vasconcellos homenageou o marido exibindo uma foto da rotina da família após a chegada do filho, Romeo. Na imagem, o ator apareceu com o bebê no colo durante o banho de chuveiro. Além disso, ela mostrou uma foto com o amado em um parque e outra imagem do amado com o bebê no colo.

"Te desejo o maior amor do mundo e muita saúde. Que nunca te falte bons amigos para dar risada, que a família esteja sempre perto e projetos legais para você se divertir. Parabéns meu grande amor, você merece o mundo. A gente te ama", desejou a atriz na legenda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!