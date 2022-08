Carol Dias se derrete ao fotografar a filha, Esther, andando a cavalo: ''Ela gostou naturalmente''

Carol Dias ficou toda babona ao fotografar a filha, Esther, se divertindo enquanto andava a cavalo

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 13h18

Nesta quarta-feira, 3, Carol Dias (26) usou suas redes sociais para exibir um momento especial que flagrou da filha, Esther (1), enquanto ela andava a cavalo.

A modelo publicou uma sequência de fotos onde a pequena aparece se divertindo ao andar em cima do cavalo, usando um look estiloso, com uma camiseta branca com babados e uma calça rosa. Em outros registros ainda, Carol guiando a herdeira, puxando o animal.

Na legenda, a mamãe babona falou que acredita que tem grande influencia no gosto da menina pela atividade: "Ser mãe é pagar língua né. Eu dizia que não iria influenciar meus filhos a gostarem do que eu gosto. Influenciei, pelo menos não forcei, ela gostou naturalmente".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muito fofa!", disse um. "Já nasceu pronta!", escreveu um segundo.

Confira as fotos de Esther, filha de Carol Dias, andando a cavalo:

Carol Dias dá beijão em Kaká durante passeio de barco na Itália

Recentemente, Carol Dias publicou em suas redes sociais uma sequência de registros onde aparece em momentos românticos ao lado do marido, o ex-jogador de futebol, Kaká.

Em uma das imagens, o casal chamou atenção ao surgir dando um beijão de cinema. Em outros cliques, a filha do casal, Esther, também esbanjou fofura.

