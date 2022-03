Carol Dias publica linda declaração de amor para a filha, Esther: ''Ela é tudo pra mim''

Carol Dias, a esposa de Kaká, encantou ao dividir um lindo registro da filha e fazer uma declaração

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 15h27

Carol Dias (26) usou as suas redes sociais nesta terça-feira, 22, para fazer uma declaração para a filha, Esther (1), fruto do seu relacionamento com Kaká (39).

No perfil do Instagram, a modelo compartilhou um lindo registro da herdeira e não poupou elogios ao falar dela.

Na imagem, a pequena exibe uma careta encantadora.

"Ela é riso frouxo. Alegria sem fim. Ela é carinho constante. É amor sem medida. Ela é tudo pra mim", escreveu ela na legenda.

A beleza da menina chamou a atenção da web. "Princesa mais linda", "Que lindo, ela é linda!", "Que fofura", "Que gostosura", dispararam.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE CAROL DIAS