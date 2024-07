Carol Celico faz relato de como foi o parto do terceiro filho

Após dar as boas-vindas ao terceiro filho, Carol Celico fez um relato sobre como foi a experiência de dar à luz através do parto normal

Carol Celico acaba de dar as boas-vindas a Rafael, seu terceiro filho, e decidiu responder as principais perguntas dos seguidores a respeito da chegada do bebê, fruto do relacionamento dela com o empresário Eduardo Scarpa. A influenciadora comparou a gestação com a dos outros dois filhos, Luca e Isabella, que são herdeiros do antigo relacionamento dela com o jogador Kaká.

"Eu tive dois partos normais com o Luca e com a Isabella, e quis muito ter um parto assim com o Rafael. Eu pude ter esse presente, esse privilégio", contou Carol, que revelou que a dúvida sobre o método escolhido por ela para parto foi a pergunta que mais ouviu desde o nascimento do bebê.

Em seguida, a socialite comparou o processo com a gestação dos herdeiros mais velhos: Foi um processo muito mais rápido, de empurar e de sair. Eu tinha feito uma fisioterapia pélvica que me ensinou, onde eu ia fazer a força, o posicionamento. Na hora que eu estava fazendo força, estava muito segura do que eu tinha que fazer. Isso fez toda a diferença", relatou ela.

Trabalho de parto por dias

Apesar do processo para dar à luz Rafael ser algo rápido, as contrações que deram início ao trabalho de parto causaram mais desconforto quando comparadas aos dois partos anteriores de Carol. A socialite contou que sentiu os efeitos do fim da gestação durante dias: "Fiquei muito tempo nesse início (contrações), varios dias, quase cinco. Mas, o meio e fim foi super rápido", continuou a influencer.

Em seguida, a mãe de Rafael decidiu mandar uma mensagem para aqueles que tem dúvida sobre as dores do parto, mas desejam aumentar a família futuramente: "Sim, dói, mas é possível suportar e eu tomei a anestesia na hora do bebê sair, mas é uma anestesia em que você sente seu corpo e o bebê sair. É perfeito. A gente tira uma força do além e conseguimos passar por isso", pontuou ela.