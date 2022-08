Carmo Dalla Vecchia derrete a web ao surgir cantando na companhia do filho, Pedro

Carmo Dalla Vecchia esbanjou fofura com o filho, Pedro, ao cantarem juntos uma música infantil

Nesta quinta-feira, 11, Carmo Dalla Vecchia (51) usou suas redes sociais para exibir um momento fofo e encantador que viveu ao lado do filho, Pedro (3). O ator publicou um vídeo onde aparecem no carro, ao lado do menino, enquanto cantavam a canção Baby Shark, muito famosa com o público infantil.

No clipe, o menino rouba a cena ao pedir para o pai cantar e cobrar após ele esquecer uma parte da canção: "Está faltando o papai". Após revolver o "problema" do esquecimento, Carmo se derrete pelo herdeiro: "Você está ficando cada dia mais esperto, você sabia disso?" e o menino sem pensar responde que sim.

Na legenda, o papai babão apenas completou dizendo: "Baby Shark".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Eu não tenho estruturas!", disse um. "Vocês são lindos demais!", falou outro. "Muito sabido ele!", escreveu ainda um terceiro.

Confira o vídeo fofo que Carmo Dalla Vecchia fez na companhia do filho:

Carmo Dalla Vecchia exibe bastidores divertidos ao lado de elenco de Cara e Coragem

Recentemente, Carmo usou suas redes sociais para exibir um pouco dos bastidores divertidos que viveu ao lado de parte do elenco de Cara e Coragem.

O ator publicou uma foto onde aparece com Paolla Oliveira, Diego Caruso, Alice Camargo, que compões a sua família na trama, além de aparecer do lado de Stella Maria Rodrigues, Leopoldo Pacheco, Vitória Bohn, Marcelo Serrado, Guilherme Tavares e Anselmo Vasconcellos.

