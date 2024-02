Carlos Tramontina encanta ao postar foto das netas: "Lindas demais"

O jornalista Carlos Tramontina encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto das netas Alice e Isadora

O apresentador Carlos Tramontina explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 26, ao compartilhar um clique das netas Alice, de 1 aninho, e Isadora, de oito meses.

No clique publicado no feed do Instagram, a neta mais velha do jornalista, casado com Rosana Gerab, aparece abraçando a priminha, e Tramontina se derreteu. "Pra começar bem a semana, uma foto das minhas netinhas Alice e Isadora", escreveu o comunicador na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com o clique das meninas e encheram a postagem de elogios. "Lindas demais", disse uma seguidora. "A bebezinha é a cara da vó. Fofuras", observou outra. "É muita perfeição", afirmou uma fã. "Muita perfeição", falou mais uma. "Muito lindas. Netos são nossos maiores tesouros", comentou mais um admirador.

Vale lembrar que Carlos Tramontina tem dois filhos: Caio Tramontina, que é pai de Alice, e Nathália Tramontina, mãe de Isadora.

Confira a publicação:

Viagem em família

Carlos Tramontina encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família. O jornalista, que apresentava o SPTV na TV Globo, curtiu alguns dias de descanso em Montenegro. Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador posou sorridente ao lado da neta, Alice, do filho, Caio Tramontina, da nora, e também da esposa, Rosana Gerab Tramontina.

Em uma das imagens, ele aparece sem camisa, curtindo o dia na praia. Já na legenda, ele deu detalhes sobre os lugares que a família visitou. "Um pouco dos dois últimos dias: Fotos 1 e 2: Praia de Sveti Stefan. Foto 3: Budva. Fotos 4 e 5: Lustica Bay. Foto 6: Marina Beach", escreveu. Confira as fotos!