Cardi B mostra seu segundo filho pela primeira vez nas redes sociais

A rapper Cardi B publicou fotos seu filho Wave pela primeira vez em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 21h35

Nesta quinta-feira, 14, Cardi B (29) compartilhou alguns cliques do seu filho Wave de apenas sete meses!

Nas fotos postadas no Instagram da rapper, o bebê apareceu vestindo um casaco e calças azuis, uma camiseta branca e um tênis da mesma cor.

O look do bebê ficou completo com uma grande corrente prata em formato de onda, que é o significado do nome do segundo filho de Cardi. Além do menino Wave, Cardi B e seu marido Offset (30) também são pais da menina Kulture de 3 anos.

Os fãs da rapper adoraram as fotos e notaram a semelhança de Wave e sua irmã. "Ele é tão fofo, muito parecido com a irmã", comentou uma seguidora. Outra fã escreveu: "Ele é muito bonito. Está parecendo muito com a irmã mais velha".

Confira aqui as fotos do segundo filho de Cardi B!