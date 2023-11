Cara do pai? Thaila Ayala impressiona ao mostrar fotos do mesversário da filha

Thaila Ayala impressiona ao mostrar fotos do mesversário de sua filha com Renato Góes; semelhança com o pai roubou a cena

A filha de Thaila Ayala e Renato Góes, Tereza, completou sete meses de vida e ganhou uma festinha com bolo caseiro, como de costume. Nesta sexta-feira, 17, a mamãe coruja compartilhou fotos do momento especial da família e encantou.

Celebrando o mesversário da caçulinha - que nasceu com problema no coração e nas últimas semanas estava internada por conta de uma pneumonia - a modelo surgiu radiante com o esposo e o filho mais velho, Francisco, de um ano.

"Viva 7 meses de Tete! Obs: - Chico ama assoprar velinhas, ansiosa para 2 anos que já já tá aí - ela não para mais p foto mensal - amou o bolo da mamãe - minha família é linda - eu tenho a neném mais sorridente do mundo", escreveu a famosa na legenda.

Nos comentários, além de admirarem a família, os internautas notaram a forte semelhança da bebê com Renato Góes. "Ela é a cara do pai", disseram os seguidores. "Família linda", elogiaram outros.

Vale lembrar que Tereza nasceu com uma má formação no coração, uma cardiopatia congênita chamada de Comunicação Intraventricular (CIV). Dias após o nascimento, ela precisou passar por uma cirurgia cardíaca. No últimos dias, Thaila Ayala desabafou sobre a internação da pequena por conta de uma pneumonia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala desabafa após vazamento de informação sobre a filha

A atriz Thaila Ayala compartilhou um desabafo nas redes sociais após a notícia da alta hospitalar de sua filha caçula, Tereza, fruto do casamento com o ator Renato Góes. Ela usou os stories do Instagram para contar que a informação sobre a internação da herdeira vazou na internet antes que eles estivessem prontos para anunciar o que aconteceu.

Assim, ela contou que ficou decepcionada com a repercussão do assunto quando não queria que isso fosse público. “Pensei em deixar passar, mas realmente acho que não devo. Fiquei extremamente decepcionada com a postura do hospital onde minha filha estava internada em não proteger a segurança da informação e confidencialidade da internação de Tereza. Logo nas primeiras horas de internação, ‘vazou'a informação de que nossa filha estava internada no CTI - informação esta que não havíamos contado nem para os nossos familiares porque estávamos em um turbilhão de preocupação e apreensão. Imaginem a dificuldade de ter que lidar com sua filha, de 6 meses, precisando de oxigênio e resgate para respirar, sendo sedada para aceitar o oxigênio? Somem a esse momento tão duro e delicado, uma enxurrada de ligações e mensagens de imprensa e familiares que souberam dessa forma. Ficamos nos sentindo inseguros", disse ela.