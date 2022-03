Cantor Daniel encanta ao postar clique com a filha caçula, Olívia

O cantor Daniel compartilhou uma foto segurando a filha caçula, Olívia, e falou sobre a volta aos palcos

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 15h07

O cantor Daniel (53) compartilhou um clique fofo nas redes sociais nesta terça-feira, 22.

Na imagem publicada no feed do Instagram, o artista aparece segurando a filha caçula, Olívia, que está com 1 mês de vida, e deixou uma mensagem motivacional aos fãs.

"Tudo se renova!!! Que não deixemos jamais de renovar em nós a nossa esperança e fé por dias melhores!!! Mais amor ao próximo, mais cuidado com aquele que está do nosso lado!!!", escreveu ele, que também é pai de Lara (12) e Luiza (10), fruto de seu casamento com Aline de Pádua.

Daniel também aproveitou a postagem para comemorar sua volta aos palcos. Ele se apresentará em São Paulo ao lado do grupo Roupa Nova. "Muito feliz em saber que vou poder rever vocês de SP nessa semana no @espaçodasaméricas com meus amigos do @roupanova!!!! Tenham um dia maravilhoso!!! Com Deus", completou.

O clique encantou os seguidores. "Amor puro", disse uma internauta. "Ah que lindinha. Que Deus abençoe", comentou outra. "Princesa linda", escreveu uma seguidora. "Que linda. Que Deus abençoe sempre sua família", falou uma fã.

Olívia completou seu primeiro mês de vida no dia 28 de fevereiro. Na ocasião, o cantor postou um clique com a caçula e se declarou. "O tempo… pena que passa tão depressa! Quero aproveitar cada segundo que posso ao lado delas! Nossa Olivia hoje completa 1 mês! Mais uma semente de amor e esperança pra esse mundo!!", disse ele.

Confira a publicação de Daniel com a filha caçula: