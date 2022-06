Camila Rodrigues mostra ultrassom do primeiro bebê: "Um dia especial"

A atriz Camila Rodrigues dividiu o momento em que seus pais conhecem o neto no ultrassom

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 15h40

Camila Rodrigues(38) dividiu um clique muito especial em suas redes sociais nesta quinta-feira, 9.

Aproveitando o dia de TBT, a atriz recordou um registro do dia em que seus pais, Alvaro Rodrigues e Eliete Minosso de Souza, 'conheceram' o neto na ultrassom. O bebê é fruto do relacionamento da artista com Vinicius Campanario.

Na legenda da publicação, Camila se derreteu pelo momento especial em família. "#tbt de um dia especial, com a vovó @minossodesouza e o vovô @alvarors1 conhecendo o bebê. Coisa mais linda de se ver", disse ela.

Os seguidores ficaram encantados com a publicação. "Coisa mais linda", disse uma internauta. "Muito amor envolvido", falou outra. "Que especial. Que Deus abençoe sua família", comentou uma seguidora. "Que registro fofo. Muito amor para vocês", escreveu uma fã.

O anúncio da gravidez

No começo deste mês, Camila anunciou que está à espera de seu primeiro filho com Vinicius Campanario! Nas redes sociais, a atriz compartilhou algumas fotos exibindo a barriguinha e o teste de gravidez, e falou sobre a felicidade de descobrir que será mamãe.

"Vocês não tem noção do quão ansiosa eu estava para dividir essa notícia aquiii. Simm, estamos GRÁVIDOS!! Eu e o Vick estamos esperando o amor das nossas vidas!", afirmou a artista no começo da publicação.

Confira: