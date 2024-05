Camila Moura se pronuncia após rumores sobre suposto filho de Lucas: ‘Saúde’

Ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24, Camila Moura aparece nas redes sociais e manda recado enigmático após suposta gravidez de affair

Após viver um breve affair com Lucas Henrique, conhecido como Buda do Big Brother Brasil 24, Nina Capelly, prima de MC Binn, descobriu que está grávida e afirmou que o filho pode ser do ex-participante. Agora, a ex-esposa dele, Camila Moura, apareceu em suas redes sociais e enviou um recado que foi interpretado como uma possível indireta.

Através dos stories do Instagram, Camila surgiu sorridente e divulgou sua marca de maquiagem. Na sequência, a influenciadora digital desejou um bom dia aos seguidores e enfatizou com uma mensagem sobre saúde: “Oi, pessoal, bom dia! Estou aqui para iniciar um ótimo dia”, ela apareceu feliz da vida dando risada.

“Bom dia meu amor, bom dia para vocês. Que dia iluminado, que dia abençoado, que todos tenham saúde, paz, amor e dinheiro no bolso”, disse a influenciadora. No X, o antigo Twitter, a mensagem repercutiu: “Camila foi bem sensata, deve estar bem zen com isso, hein?”, disse uma seguidora. “Por fora ela tá rindo, por dentro tá chorando”, opinou outra.

— Central Reality (@centralreality) May 29, 2024

Vale lembrar que Camila Moura colocou um ponto final em seu casamento após Lucas Henrique flertar com uma colega de confinamento, Giovanna Pitel, durante o BBB 24. Fora do reality show, ela conquistou mais de três milhões de seguidores, se tornou influenciadora digital e passou a empreender no ramo de maquiagem.

Lucas, que também atua como influenciador, viveu um breve romance com a prima de outra colega de confinamento, Mc Binn, a cantora Nina Capelly. Vale lembrar que na época dos rumores, ele não confirmou o namoro, mas deu a entender que rolou algo com a cantora: "Foi bem menor do que parece ser, não é bem isso que aconteceu”, disse à Quem.

Semanas depois, Nina usou as redes sociais para contar que estava sentindo muitos enjoos e estava inchada, por isso, faria um teste para confirmar se estava grávida. Na sequência, ela confirmou suas suspeitas e revelou o resultado do teste para a revista Quem. Segundo a cantora, ela está grávida e existem grandes possibilidades do bebê ser filho de Lucas.

Nina Capelly, a prima de MC Binn, descobriu que está grávida após viver um rápido affair com Lucas Buda.



— Central Reality (@centralreality) May 29, 2024

Equipe de Lucas se manifesta sobre suposto filho:

Lucas Henrique virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira, 29. Após um breve romance com o professor de educação física, Nina Capelly, prima de MC Binn, descobriu que está grávida e afirmou que o filho pode ser do ex. Ao GShow, a assessoria de imprensa do ex-participante do reality disse que ele está bastante chateado.

"É um tema muito sensível para o Lucas, algo que ele sempre fala por não ter conhecido o próprio pai e ainda ter o sonho de que isso aconteça. Essa notícia o deixou bastante chateado, especialmente porque não tem chances do filho ser dele. De toda forma, ele está disponível para fazer o teste de DNA assim que possível para confirmar isso", afirmou.