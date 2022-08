Camila Coelho mostra primeira ida do filho recém-nascido ao pediatra: "Toda boba"

A influenciadora digital Camila Coelho deu à luz Kai na última sexta-feira, 5, e encantou os seguidores ao mostrar o bebê no médico

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 16h09

Camila Coelho (34) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para dividir mais um momento com seu filho recém-nascido, Kai, fruto de seu relacionamento com Ícaro Brener.

Através dos Stories do Instagram, a empresária e influenciadora digital mostrou uma imagem do herdeiro em sua primeira visita ao pediatra. No registro, o menino aparece deitado, enquanto a médica o examina. Na legenda, ela se derreteu pelo herdeiro. "Primeira visita ao pediatra e não fez nem sinal de choro. Mamãe aqui fica toda boba", escreveu a mamãe de primeira viagem.

Kai nasceu na última sexta-feira, 5, e Camila anunciou a sua chegada no domingo, 7. Em publicação emocionante, a influencer compartilhou imagens do herdeiro, sem mostrar o rostinho do bebê, e falou sobre a emoção que sentiu com a chegada do menino.

"Nosso anjinho chegou. Kai Coelho - nasceu 5/8/22 as 8:52 da noite (Minhas lágrimas de felicidade e alívio ao escutar o primeiro chorinho dele e confirmar que ele veio saudável depois de quase 24 horas em trabalho de parto). Grata a Deus por ele estar aqui conosco, fortinho e saudável!", declarou.

Confira a foto do filho de Camila Coelho no pediatra:

Reprodução/Instagram

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!