Camila Coelho mostra o filho se mexendo em sua barriga: "Coisa mais linda"

Á espera de seu primeiro filho, Camila Coelho se derreteu ao mostrar sua barriga se mexendo

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 17h32

Camila Coelho (34) usou as redes sociais para dividir um momento muito especial.

À espera de seu primeiro filho com Ícaro Brener, a influenciadora digital publicou um vídeo mostrando sua barriga se mexendo.

Além do vídeo, ela também postou um clique ao lado do marido e confessou que eles estão ansiosos para ter o herdeiro nos braços.

"Mamãe e Papai! A gente não vê a hora de te conhecer filho!", se derreteu a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagem de comentários fofos. "Ahh que Benção, coisa mais linda", disse uma internauta. "É uma delícia né. Como é bom sentir eles se mexendo dentro da gente", falou outra. "É uma experiência única. Aproveite bastante", comentou uma fã.

Camila está no sétimo mês da gestação e recentemente ela revelou que não estava bem nos últimos dias e que chegou a perder a voz. "A foto é de outro dia - ontem e hoje fiquei o dia todo em casa, tentando recuperar da garganta, que me deixou até sem voz essa semana", contou ela, que decidiu recordar algumas fotos em que aparece toda produzida na praia, com direito a óculos escuros e salto alto.

Confira o vídeo do bebê se mexendo na barriga: