Camila Coelho encanta ao exibir barriguinha de grávida: "Perfeição"

Á espera do primeiro bebê, Camila Coelho recebeu elogios ao exibir a barriguinha de grávida

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 19h53

Camila Coelho (34) encantou os seguidores das redes sociais ao exibir a barriguinha de grávida.

A influenciadora digital está à espera de seu primeiro bebê com Ícaro Brener, e está dividindo alguns momentos da gestação com os seguidores das redes sociais.

Nos cliques compartilhados do Instagram nesta quarta-feira, 4, Camila aparece usando um top, uma calça, um sapato de salto e óculos escuros, e arrancou elogios dos fãs.

"É muita perfeição", disse uma seguidora. "Nossa, tá tão linda essa barriga", escreveu outra. "A mamãe mais linda e estilosa que eu já vi", afirmou uma internauta. "Conseguiu ficar ainda mais linda grávida", comentou uma fã.

A descoberta do sexo

Camila Coelho revelou a gravidez no começo de abriu. Algumas semanas depois, a influencer fez um chá revelação para descobrir o sexo do bebê que está esperando. Em seu canal no YouTube, a empresária publicou um vídeo do momento em que ela e o marido descobrem se terão um menino ou uma menina. Nas imagens, o casal estoura confetes e se surpreendem ao verem que um menino vem aí.

"Vocês acreditam que eu estava certa? Eu tinha no meu coração o tempo inteiro, todos os meses, eu achava que era um menino. Mas na hora que eu tive que puxar aquele negócio, por algum motivo, eu achei que viria rosa e que ia ser uma menina. Quando vi azul, fiquei tão emocionada porque no final eu estava certa, eu tive o pressentimento certo", confessou ela.

