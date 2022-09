Caçula de Leticia e Juliano Cazarré vai passar por nova cirugia: ''Juntem-se a nós nas orações''

A pequena Maria Guilhermina, de 3 meses, filha de Juliano Cazarré e Leticia Cazarré que nasceu com problema no coração, fará terceira cirurgia

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 09h19

A filha mais nova de Juliano Cazarré (41) e Leticia Cazarré (38), a pequena Maria Guilhermina de Guadalupe vai passar por uma nova cirurgia nesta terça-feira, 27.

A bebê, de apenas três meses de vida, passará por sua terceira operação desde o nascimento. A notícia foi dada pela esposa do intérprete do peão Alcides no remake da novela Pantanal em uma postagem em seu feed no Instagram.

Leticia aproveitou para fazer uma reflexão e pediu orações para a caçula, que nasceu com um problema raro no coração, a Anamolia de Ebstein.

"Queridos amigos, hoje nossa pequena Maria Guilhermina vai passar pela cirurgia que nós tanto esperávamos, a cirurgia do cone, pelas mãos do Dr José Pedro e do Dr Rodrigo Freire. Desde o início, quando recebemos o diagnóstico de Anomalia de Ebstein, pedimos ao Beato Álvaro del Portillo, sucessor de São Josemaria, que intercedesse pelo milagre da cura total no coração da Maria Guilhermina", começou escrevendo.

"Quis nosso Pai do céu que o dia escolhido para a cirurgia fosse justamente a data da Beatificação de Dom Álvaro, 27 de setembro. Só podemos agradecer a Deus e a Nossa Senhora por tamanha delicadeza. Ela nasceu numa terça-feira de manhã e, se Deus quiser, será curada nesta terça-feira de manhã. Três meses se passaram desde que ela chegou ao mundo e passou pela primeira cirurgia. Três vezes nos despedimos dela a caminho do centro cirúrgico. Assim como três são as pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo", continuou na legenda.

Ao finalizar, a mãe coruja pediu que os seguidores se juntem à família na corrente de energias positivas. "É hora de rezar e pedir, pedir muito! Juntem-se a nós nas orações a Dom Álvaro para que Deus nos conceda o milagre da cura total desse coração valente que Maria Guilhermina carrega no peito.

Que muitas famílias sejam tocadas, muitos corações curados e muitas almas ganhem o céu!

Dom Álvaro, rogai por nós. Virgem de Guadalupe, rogai por nós! São Josemaria Escrivá, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós", disse ainda Leticia.

Vale lembrar que Leticia e Juliano também são pais de Vicente (11), Inácio (9), Gaspar (3) e Maria Madalena (1).

Confira a publicação de Leticia Cazarré sobre a caçula:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Leticia Cazarré celebra 3 meses de Maria Guilhermina

No dia 21, Maria Guilhermina, filha de Leticia e Juliano Cazarré, completou três meses de vida! E claro que a mamãe coruja compartilhou uma declaração para a herdeira nas redes sociais. Ela publicou um vídeo mostrando alguns produtos personalizados que fez para a caçula da família e se declarou: "Três meses da nossa pequena gigante! Maria Guilhermina de Guadalupe, nós te amamos tanto! Um dia você vai entender o quanto transformou as nossas vidas e os corações de muitas e muitas pessoas. Parabéns!", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!