Caçula de Fernando Scherer conhece os sobrinhos, gêmeos de Isabella Scherer

Fernando Scherer leva a filha, Brenda, da relação com Sheila Mello, para conhecer os gêmeos recém-nascidos de Isabella Scherer

01/09/2022, às 09h49

O vovô coruja Fernando Scherer (47) está radiante com o nascimento dos primeiros netinhos e levou a filha mais nova para conhecê-los!

O ex-nadador, mais conhecido como Xuxa, foi à maternidade Pro Matre, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 01, para visitar a herdeira, Isabella Scherer (26) e os herdeiros dela, do relacionamento com Rodrigo Calazans.

Xuxa levou Brenda, de 9 anos, do relacionamento com Sheila Mello (44), para conhecer os sobrinhos, os gêmeos Mel e Bento, que chegaram ao mundo na tarde da última segunda-feira, 29, por meio de uma cesárea.

Nos Stories de seu Instagram, o ex-atleta compartilhou de Brenda com os filhos da irmã, vencedora da oitava temporada do MasterChef Brasil. Na imagem, a garotinha aparece de máscara enquanto os bebês dormem.

Caçula de Fernando Scherer conhece os sobrinhos, Mel e Bento:

Fernando Scherer se derrete pelos netos recém-nascidos

Fernando Scherer mostrou sua felicidade com a chegada os primeiros netinhos! Na web, Xuxa postou clique do momento do parto e falou sobre a emoção de ser avô, parabenizando a filha, Isabella Scherer, e o genro. "Ser pai é uma benção, mas ser avô me pegou de surpresa. Nunca imaginei que poderia sentir esse amor assim. Um amor como deve ser o amor. Amor é livre, e deixa o outro ser livre. Hoje é assim que me sinto ao lado deles, sem obrigações que os pais têm, mas com toda atenção, amor e presença em cada momento", começou escrevendo.

"Quero agradecer ao Calazan por ser esse ser humano incrível e que está ao lado da minha joia, Isa, para criarem esses dois seres humaninhos lindos e de luz. Prosperidade e abundância são poder reunir a família no final de semana e a minha só cresce", celebrou Scherer

