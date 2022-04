Bruno Gissoni encanta a web ao posar com a caçula, Amélia, em meio à natureza: ''Que fofura!''

Ator Bruno Gissoni publicou cliques encantadores com a filha mais nova, Amélia, e fãs compararam a pequena com a irmã, Madalena

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 11h50

O papai coruja Bruno Gissoni (35) encheu seu feed de amor ao postar série de registros encantadores com filhinha mais nova!

Na manhã desta quinta-feira, 14, o ator mostrou um passeio que fez com a caçula, Amélia, de quase três meses de vida, fruto de seu casamento com a atriz Yanna Lavigne (32), com quem também tem Madalena (4).

Em seu feed no Instagram, o artista explodiu o fofurômetro ao surgir todo sorridente, com olhar admirado para a pequena nas fotos em meio à floresta, perto de cachoeira.

Na legenda da postagem, Bruno Gissoni escreveu: "Papai"

Nos comentários, os fãs se derreteram pelas imagens e compararam a bebê com a irmã, Mada. "Que fofura! Família linda!", "Que coisa mais lindaaaaaa", "Você olha pra ela com ternura. Que fofo!", "Ô lindeza". Outros fãs falaram na semelhança entre as irmãs. "Cara da Madá. Linda", "Carinha da irmã", "Madazinhahh 2".

Bruno Gissoni abre álbum de fotos em família

Bruno Gissoni mostrou um pouco da rotina com a família na casa em Minas Gerais. O ator postou sequência exibindo o dia a dia e momentos de diversão ao lado da esposa, Yanna Lavigne, e das filhas, Madalena e Amélia.

Confira os cliques de Bruno Gissoni com a filha: