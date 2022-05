Bruno Gissoni curte momento carinhoso ao lado da filha caçula, Amélia: ''Rolêzin''

Bruno Gissoni esbanjou fofura ao surgir em um momento carinhoso ao lado da filha caçula, Amélia

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 19h29

Nesta terça-feira, 3, Bruno Gissoni (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento carinhoso que viveu ao lado da filha caçula, Amélia (3 meses).

O ator publciou um clique onde aparece com a pequena no colo, na frente do espelho do elevador, enquanto ele dava um lindo sorriso e ela olhava encantada para o pai.

Na legenda, ele apenas escreveu: "Rolézin ou rolêzin? E AI?"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Uma princesa!", disse um. "A cara desse pai lindo", escreveu outro. "Mais uma rolezeira!", brincou ainda um terceiro.

Muito romance!

Recentemente, Bruno e sua esposa, Yanna Lavigne (32) esbanjaram romance ao surgir trocando beijos durante o desfiles de Carnaval.

"Minha purpurina", escreveu o ator na legenda, se declarando para a amada.

Confira o clique que Bruno Gissoni fez durante um momento carinhoso com a filha caçula, Amélia: