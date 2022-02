Bruno Gissoni curte manhã coladinho com a família: ''1,2,3,4...''

Bruno Gissoni exibiu um momento especial ao lado da família que viveu durante uma manhã animada

CARAS Digital Publicado em 19/02/2022, às 12h05

Neste sábado, 19, Bruno Gissoni (35) decidiu aproveitar a sua manhã coladinho com a família.

O ator fez uma série de registros onde ele aparece primeiro com a filha caçula, Amélia (1 mês), depois com a pequena e a esposa, Yanna Lavigne (32) e por último com a família completa, contando também com a participação da filha mais velha do casal, Madalena (4).

Na legenda, o papai babão apenas escreveu: "1,2,3,4..."

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Eu não aguento!", disse um. "Família linda!", falou outro. "Quanto amor!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Bruno Gissoni curtindo sua família: