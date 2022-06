Bruno Gagliasso dá bronca no filho por quebrar cadeira, e reação de Zyan encanta a web

Caçula de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, pequeno Zyan se entrega após ser questionado pelo pai sobre travessura

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 12h47

Alerta fofura! O ator Bruno Gagliasso (40) encheu seu feed de amor ao publicar um vídeo encantador em que aparece ao lado do caçula!

Nas imagens, publicadas no perfil no Instagram, o marido de Giovanna Ewbank (35) aparece questionando o pequeno Zyan, de um ano e 10 meses, sobre uma cadeira rasgada, e a reação fofa do bebê divertiu os fãs.

"Eu quero saber quem é que foi que fez isso aqui", perguntou o papai coruja.

Sem esconder que foi ele, Zyan confessou: "Neném", disse o garotinho, apontando para si mesmo. "Quem foi que fez isso aqui?", perguntou novamente o artista, e Zyan repetiu: "Neném".

Para confirmar, Bruno questionou: "Foi o neném?". Zyan prontamente disparou: "Sim". Gioh também quis saber: "Foi você, Zyan?", e o bebê saiu correndo.

"Pelo menos o neném fala a verdade… sai correndo, mas não mente", escreveram os papais na legenda da postagem.

Vale lembrar que além de Zyan, os dois são pais de Titi (8) e Bless (7).

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank constroem capela no rancho da família

As obras no rancho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank não param! O local, que fica em Membeca, no interior do Rio de Janeiro, agora ganhou uma capela. O artista contou a a história por trás da construção da igrejinha de Nossa Senhora. "Foi nessa igrejinha que a nossa funcionária Ana nasceu e a gente resolveu restaurar, mas antes não era uma igrejinha", disse ele.

A intenção de Bruno e Giovanna com o rancho é reflorestar a área, criar um santuário de animais silvestres, produzir energia limpa e conectar os filhos com a natureza.

Confira o momento fofo do caçula de Bruno Gagliasso e Gio Ewbank: