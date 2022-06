Bruno Gagliasso compartilha registro perfeito com os filhos, Bless e Zyan

Pai-coruja! Bruno Gagliasso surge ao lado dos filhos em clique no rancho da família

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 11h18

Bruno Gagliasso (40) e a família estão passando uns dias no rancho da família, que fica em Membeca, no Rio de Janeiro.

Após viver mais um dia especial ao lado dos filhos, o ator decidiu se declarar nas redes sociais.

Em seu Instagram, ele publicou uma foto muito linda na qual apareceu com Bless (7) e Zyan (1). Na imagem, os três estão andando de mãos dadas ao ar livre.

Como legenda do post, o marido de Giovanna Ewbank (35) usou o poema Saiba Priorizar, de Zack Magiezi. “Saber o que é realmente importante talvez seja um dos maiores segredos da vida plena. Saber onde colocar sua alma. Seu corpo. Sua atenção plena”, começou.

“Estamos exaustos tentando abraçar o mundo inteiro. É preciso silenciar certas notificações. É preciso não saber. É o primeiro passo pra saber o que de fato é importante. É ficar em silêncio. Esperar as águas de dentro pararem de se agitar. Ver o quão ausente estamos da nossa própria vida. Não estamos nas conversas. Não estamos no corpo. Ficamos com a sensação que o tempo passa rápido. Será?”, prosseguiu o gato.

“Talvez estejamos passando mais rápido que o tempo. Estejamos mais velozes do que ele. Quando a prioridade é definida encontramos um sabor novo dentro do momento. E tudo aquilo que será inesquecível está dentro dele. Por isso é preciso que você esteja presente”, disse ao final.

Vale ressaltar que o artista e a esposa também são pais de Titi (8). Recentemente, a menina e a mãe foram visitar o pai nas obras da capelinha que ele está construindo no rancho.

Confira o clique de Bruno Gagliasso com Bless e Zyan no rancho da família: