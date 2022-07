Bruno Gagliasso celebra batizado do afilhado, João Pedro: ''Um dia muito especial''

Bruno Gagliasso se derreteu pelo afilhado, João Pedro, durante a cerimônia de batizado do pequeno

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 15h15

Nesta sexta-feira, 1, Bruno Gagliasso (40) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foio batizado de seu afilhado, João Pedro.

O ator publicou uma série de cliques onde aparece com o pequeno no colo, durante a cerimônia, além de mostrar o pequeno com a mamãe, Juliana Pedrosa e com Titi (9), filha mais velha de Gagliasso.

Na legenda, o padrinho babão se derreteu, celebrando o batismo do pequeno: "Um dia muito especial pro Dindo. Celebramos o batizado do meu afilhado João Pedro, filho da minha prima-irmã Juliana e Rafael. JP, que Deus ilumine sempre sua trajetória. Você terá um caminho bonito, feito de muita felicidade. Estaremos todos aqui para o que você precisar."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindos!", falou um. "Que bebê mais feliz!", escreveu outro. "Muito bacana!", disse um terceiro.

Confira o post que Bruno Gagliasso fez para celebrar o batizado do afilhado, João Pedro: