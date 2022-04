Bruno De Luca vai ser pai pela primeira vez após noivado com bailarina do Faustão

O apresentador Bruno De Luca e a bailarina do Faustão Stéfhany Vidal estão esperando o primeiro filho juntos

O apresentador Bruno De Luca (39) e a noiva, Sthéfany Vidal (28), estão esperando o primeiro filho!

O artista, que comanda o BBB - A Eliminação no Multishow ao lado de Ana Clara Lima (24), revelou que a ex-bailarina e repórter do Faustão está no terceiro mês de gestação, em entrevista ao colunista Léo Dias, do Metrópoles.

O famoso relembrou como se conheceram e contou que sempre teve o sonho de ser pai. “Estamos juntos há dois anos e três meses. Começamos a namorar no Réveillon de 2019 para 2020. Teve a pandemia e ficamos grudados a pandemia inteira e o resultado é esse. Meu sonho sempre foi ser pai, mas eu achava que nunca mais ia ser, pois a minha vida de solteiro também era muito boa e eu não achava ninguém que me fizesse ter vontade de deixar de ser solteiro”, explicou.

“Quando conheci a Sthéfany, ela me disse exatamente a mesma coisa, que ia ser solteira para o resto da vida, que não ia ter filho. E aí a gente se encaixou. A gente se conheceu no quiosque aqui em frente à minha casa. Ela estava fazendo o Melhores do Ano aqui no Rio e a gente se encontrou lá”, disse ainda.

O artista confessou que a gravidez foi surpresa para o casal e que chegou a brincar com a amiga Ana Clara que ela poderia engravidar durante a pandemia.</p

