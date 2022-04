Bruno De Luca mostra ultrassom do primeiro filho com Sthéfany Vidal: ''É a cara do papai!''

Apresentador Bruno De Luca publicou registro do ultrassom do bebê e falou sobre a gestação da noiva, Sthéfany Vidal, antes do casamento

Novo papai na área! O apresentador Bruno De Luca (39) está radiante à espera do primeiro filho!

Na quarta-feira, 06, o artista anunciou que a noiva, Sthéfany Vidal (28), está no terceiro mês de gestação. Em seu feed no Instagram, o comandante do BBB - A Eliminação no Multishow ao lado de Ana Clara Lima (24) falou publicamente pela primeira vez sobre a gravidez e compartilhou um vídeo do ultrassom do bebê.

"Ficamos noivos, pretendíamos nos casar ainda este ano. Deus planejou diferente. Pulamos etapas , mas não existe formalidade pro amor. Nós dois achávamos que não íamos mais encontrar ninguém, que não íamos mais ter filhos. Não por falta de vontade, mas falta da pessoa perfeita, que realmente nos fizesse querer viajar junto nessa jornada tão importante e de tamanha responsabilidade", começou escrevendo.

"E de repente, em poucos meses, nos reencontramos e nos descobrimos. Quando fui ali vi que era ali que queria ficar. Agora a nossa união e o nosso amor geraram uma nova alma. Que vamos nos dedicar pra ser a melhor alma que pudermos ajudar a construir junto a Deus", acrescentou.

Ao finalizar o texto, Bruno De Luca agradeceu as mensagens de carinho que recebeu com a novidade e brincou sobre a 'semelhança' do bebê com ele. "Obrigado a vocês que me acompanham aqui pelas mensagens de carinho; aos que me viram crescer, aos que me conheceram já adulto e aos que ainda me conhecerão! Obrigado, meu amor Fany, por acreditar na gente e na nossa família, mas cá entre nós, nosso baby é a cara do papai!".

Bruno De Luca recorda como conheceu a noiva e revela que sempre teve sonho de ser pai

Ao anunciar a gravidez da noiva, Bruno De Luca contou como se conheceram e que sempre teve os planos de ser pai. “Estamos juntos há dois anos e três meses. Começamos a namorar no Réveillon de 2019 para 2020. Teve a pandemia e ficamos grudados a pandemia inteira e o resultado é esse. Meu sonho sempre foi ser pai, mas eu achava que nunca mais ia ser, pois a minha vida de solteiro também era muito boa e eu não achava ninguém que me fizesse ter vontade de deixar de ser solteiro", explicou ele, em entrevista ao colunista Léo Dias, do Metrópoles.

