Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, anuncia nascimento da primeira filha: ''Ainda não caiu a ficha''

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 09h23

O vocalista do grupo Sorriso Maroto, Bruno Cardoso (41) só tem motivos para sorrir!

Isso porque a primeira filha do cantor, Maria Eduarda, fruto do casamento com Isabella Bruno, nasceu. Em seu feed no Instagram, na quarta-feira, 13, o cantor anunciou a chegada da herdeira.

Bruno compartilhou registros em que aparece ainda na maternidade e comemorou o momento importante de sua vida.

"Ela pediu passagem e já carimbou a sua pegada na minha mão e no meu coração. Ainda não caiu a minha ficha. Tô assimilando esse turbilhão de amor que acabou de chegar entre nós. Em breve voltarei pra falar mais sobre. Seja bem vinda, meu amor, minha Duda", declarou o papai babão na legenda da publicação.

"Toda honra e toda glória seja dada a Deus!Nasce um pai,uma mãe é uma família!Seja muito bem vinda Maria Eduarda!", desejou Péricles nos comentários. "Parabéns! Muita saúde pra ela", disse Fátima Bernardes. "Eeeeee! Parabéns, Bruuuu . Muito feliz por você e Bela", exaltou Gabi Melim. "Ahhhhh, que demais! Bem vindo a esse amor louco e único. Felicidade", destacou Marcos Veras.

Vale lembrar que o artista, que se afastou dos palcos duas vezes após problema grave no coração, revelou a espera da filha no Natal.

