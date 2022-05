Bruno Cardoso celebra 1 mês da filha: ''Meu mundo ficou mais rosa''

Alerta de pai-coruja! Bruno Cardoso se derrete no 1 º mês de Maria Eduarda

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 15h43

No dia 13 de abril, a vida de Bruno Cardoso (41), mudou completamente com a chegada de sua primeira filha.

E, nesta segunda-feira, 16, o cantor decidiu prestar uma singela homenagem para a pequena Duda (1 mês).

Em seu Instagram, ele publicou um registro de um número 1 feito com flores cor-de-rosa e se declarou.

“Meus últimos dias foram tão intensos que quase não tive tempo de expressar ao mundo o quanto te amo”, começou na legenda.

“Há um mês o meu mundo ficou mais rosa. Te amo, minha filha”, escreveu o integrante do grupo Sorriso Maroto ao final.

Vale ressaltar que a bebê é fruto do casamento do artista com Isabella Bruno. Publicamente, eles estão juntos desde 2014.

Confira o post em que Bruno Cardoso se declara pelo primeiro mesversário de sua filha: