Brunna Gonçalves revela que deseja engravidar ao lado de Ludmilla: ''Sonho''

Ex-BBB Brunna Gonçalves revela que deseja engravidar ao lado da esposa, a cantora carioca Ludmilla

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 12h15

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves (30) recentemente participou de um vídeo postado por Matheus Mazzafera (41) no Youtube no qual falava sobre a união dela com a funkeira Ludmilla (27).

Durante a conversa, a sister que esteve no reality show da TV Globo na temporada deste ano revelou que está planejando ter um filho ao lado da esposa famosa.

"É meu sonho de vida, eu vou gerar!", relatou a beldade que quer engravidar. "É para daqui a pouco!", confirmou Brunna que também faz parte do balé oficial de Ludmilla em seus shows e apresentações pelo país.

Festa de comemoração!

Antes disso acontecer e da família aumentar, o casal Ludmilla e Brunna deverá promover uma super festa para celebrar a união de quase 3 anos das duas, que trocaram alianças no final do ano de 2019.