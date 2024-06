Bruna Spínola anuncia segunda gestação: "O barrigão não para de crescer"

Nas redes sociais, a atriz Bruna Spínola exibiu o barrigão e revelou que está à espera de seu segunda filha com René Sampaio

Bruna Spínola usou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, para anunciar que está grávida pela segunda vez. A atriz, casada com o diretor de cinema e televisão René Sampaio, já é mãe de Maria Luisa, de 4 anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou algumas fotos que tirou em Paris, na França, e exibiu o barrigão. Além disso, ela contou que está à espera de uma menina, mas ainda não revelou o nome.

"Hoje, ao sair de casa, me deparei com uma barriga enorme e lembrei que tinha esquecido de postar essas fotos lindas da viagem e de contar que eu estava grávida. Malu foi promovida a irmã mais velha e tá curtindo cada momento da gestação!", disse Bruna no começo da legenda.

A atriz também revelou que já está no último trimestre da gestação. "Demorei pra postar porque os dias por aqui estão tão intensos que acabo esquecendo. Rsrs! Mas já estamos no último trimestre e o barrigão não para de crescer. Muito feliz a chegada da irmãzinha…", finalizou.

Vale lembrar que Bruna está no elenco da novela 'Dona Beja', da Max, interpretando a personagem Eulália.

Confira:

Bruna Spínola faz desabafo sobre maternidade real

A atriz Bruna Spínola afirmou que viveu momentos de pura frustração nos primeiros meses da maternidade. Em entrevista à revista CARAS Brasil, a atriz falou sobre a importância de desmistificar o período e não romantizar as dores. "Eu tinha essa ideia romantizada. Muita gente dizia: aproveita para dormir e cuidar de você enquanto ela está na barriga. Achava exagero, mas quando ela nasceu vi que é realmente difícil", desabafou.

Bruna completa que passou por momentos dolorosos, mas que no fim foi verdadeiramente um aprendizado: "A privação do sono faz o resto ser mais complicado. Tive dificuldades com a amamentação e isso me gerou frustração. O maior aprendizado é o que esse amor incondicional é capaz de transformar". Saiba mais!