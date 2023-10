Bruna Biancardi se derrete por detalhes do rostinho de Mavie: ‘Feliz’

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie deu um show de fofura em um vídeo inédito publicado pela mãe

Na tarde desta quinta-feira, 26, a influenciadora digital Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta ao compartilhar um registro inédito de sua primogênita, Mavie. A famosa exibiu diversos detalhes em um vídeo da pequena, que é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Através do stories do Instagram, Bruna compartilhou o momento em que a recém-nascida aparece dormindo em seu colo usando um macacão rosa fofíssimo, com a mãozinha no rosto. Durante a gravação, a influenciadora dá zoom em vários detalhes da pequena, como o pézinho, as mãos pequenas e no rostinho da menina, que tem apenas 20 dias de vida.

O vídeo compartilhado pela namorada do atleta inclui um filtro que gerou uma legenda automática, mas a mensagem se encaixa perfeitamente no contexto do registro: "Momento feliz", diz a frase em inglês compartilhada por Bruna, que deu à luz a sua primeira filha no último dia 6, em uma maternidade luxuosa em São Paulo.

Bruna Biancardi explode o fofurômetro ao exibir detalhes de Mavie - Reprodução/Instagram

Após o parto, a influenciadora revelou novos detalhes sobre o nascimento da filha, inclusive, ela contou que o jogador não esteve presente no parto. Segundo Bruna, Neymar estava no voo da Arábia Saudita para o Brasil e não conseguiu chegar a tempo, mas ela recebeu apoio da família e contou com a presença de sua irmã no momento especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Vale lembrar que mesmo não participando do parto, Neymar está curtindo o primeiro mês da filha com Bruna. O jogador se machucou em um jogo da Seleção Brasileira de Futebol na semana passada e precisará passar por cirurgia em breve. Enquanto espera o procedimento, ele aproveita o tempo livre no Brasil para curtir a filha recém-nascida.

Mavie já fez seu primeiro ensaio fotográfico:

Na última terça-feira, 24, Bruna Biancardi compartilhou um registro encantador, revelando que a pequena Mavie já teve a oportunidade de participar de seu primeiro ensaio fotográfico. A sessão de fotos adotou o método "newborn", um estilo que envolve fotografar bebês entre 20 e 30 dias após o nascimento, enquanto estão em sono tranquilo em várias poses diferentes e com acessórios fofos.

Os resultados do ensaio foram encantadores! No clique, a pequena aparece no colo da mãe, toda enrolada em uma manta: "Nós para sempre", escreveu Bruna na legenda da publicação, que derreteu seus seguidores e ganhou muitos elogios nos comentários: "Minhas vidas", a irmã da influenciadora Bianca Biancardi se derreteu.