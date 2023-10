Bruna Biancardi se derrete ao detalhar primeiros dias de Mavie: “Cheia de personalidade”

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi encanta ao dividir novos detalhes dos primeiros momentos com a filha, Mavie

Desde que a pequena Mavie chegou ao mundo, a influenciadora digital Bruna Biancardi se distanciou das redes sociais para se dedicar totalmente aos primeiros momentos com a filha, que é fruto do relacionamento com Neymar Jr. Mas nesta quarta-feira, 18, a mamãe do ano retornou ao seu perfil para revelar novos detalhes sobre a pequena.

Por meio de sua conta oficial no Instagram, Bruna aproveitou um breve intervalo enquanto a herdeira, Mavie, dormia para atualizar seus seguidores sobre os últimos dias: “Aparecendo aqui nos intervalos entre as sonecas da Mavie para dar oi para vocês, estou voltando aos pouquinhos”, a influenciadora iniciou em vídeo.

Na sequência, a namorada do craque da Seleção Brasileira contou que pretendia ficar totalmente offline: “Eu tinha pedido uns dias para as meninas que trabalham comigo, então a gente deixou tudo feito e filmado, as publicidades já prontas para eu postar, mas o que aconteceu? Ela nasceu na hora que ela quis”, Bruna contou que antecipou seu retorno.

“Cheia de personalidade”, ela se derreteu pela pequena e pediu para os seguidores aceitarem as publicações em que aparece com o barrigão: “Agora eu tenho várias coisas para postar gravidinha, finjam que está tudo bem. É um remember do barrigão”, disse a influenciadora, que estava com o parto previsto para hoje.

“Gente, era hoje o dia que a gente tinha planejado para ela nascer, mas ainda bem que ela nasceu antes, porque eu não imagino meus dias sem ela. O que eu teria feito sem ela? Não, não”, a mamãe se declarou pela pequena, que surpreendeu ao chegar ao mundo mais cedo do que o previsto, no último dia 6 de outubro.

Por fim, Bruna contou como estão sendo seus primeiros dias vivenciando a maternidade: “Mamães de plantão, que estão esperando para ter o primeiro bebê, olha o look do dia é roupão, melhor coisa. Coloco o sutiã de amamentação por baixo e fico de roupão, porque camisola, camisa, suja tudo e o roupão é mais prático”, declarou.

Bruna Biancardi abre o coração sobre primeiros momentos com a filha - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a influenciadora já está em casa com a recém nascida há alguns dias. Após o nascimento de Mavie, ela contou que tentou o parto normal, mas a dor foi muito forte e optou por cesárea. Bruna também revelou que Neymar Jr não conseguiu chegar a tempo, mas pegou o primeiro voo para conhecer a filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi exibe decoração da maternidade de Mavie:

No último domingo, 15, Bruna Biancardi decidiu dividir alguns detalhes da decoração da maternidade luxuosa em que recebeu sua filha. Em vídeo, a influenciadora exibiu a decoração do quartinho da bebê e ainda mostrou as lembrancinhas personalizadas para as visitas se recordarem do nascimento de Mavie.

Como a criança veio algumas semanas antes do previsto, Bruna contou que tudo havia sido feito às pressas, mas que saiu perfeito. A morena também disse que foi criado um conceito para a maternidade da pequena, com elementos como balões, laços e corações por todos os lados, com cores personalizadas e repletas de significado.