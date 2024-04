Bruna Biancardi se derrete ao comemorar o sexto mês da filha: "Minha pituca"

Nas redes sociais, Bruna Biancardi se derrete ao postar um clique inédito da filha, Mavie, que completou seis meses neste sábado (6)

Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo clique da filha, Mavie. Neste sábado, 6, a menina, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr., completou seis meses de vida.

Para comemorar a data especial, a influenciadora digita postou nos Stories do Instagram, uma foto em que a bebê aparece usando um body cinza, e dando um discreto sorrisinho, e se derreteu: "6 meses da minha pituca", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Bruna, vale dizer, decidiu ficar mais afastada das redes sociais. Nesta última sexta-feira, 5, ela fez um desabafo sobre ter diminuído as postagens em seu perfil, e explicou que aos poucos voltará a mostrar seu dia a dia com os internautas.

"Vou dividir aqui com vocês algumas coisas, porque o que sinto… Parei de compartilhar muitas coisas aqui pela chatice que é compartilhar as coisas na internet, sinceramente. E aí acabei deixando de compartilhar tudo. Mas quero voltar aos poucos, se possível, se me deixarem, a compartilhar algumas coisas, começando por essas coisinhas de criança que eu compro e acho legal, coisas de casa", disse ela em um trecho.

Confira:

Mavie completa seis meses - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi reage aos rumores de que Mavie teria feito uma cirurgia

A influenciadora digital Bruna Biancardi se pronunciou nas redes sociais após surgirem rumores de que a filha, Mavie, teria feito uma cirurgia. Nos stories do Instagram, ela contou que a herdeira passou por um procedimento para correção do freio da língua e que não foi uma cirurgia.

"Saiu em alguns lugares sobre o procedimento que a Mavie fez do freio da língua, né. Gente, é uma coisa normal, vários bebês fazem isso, inclusive na hora que nascem. Eu ia até comentar sobre isso, ia chamar os profissionais que estão nesse procedimento para informar vocês, até para mães saberem. Era um assunto que eu não fazia noção da importância de ter uma fono na hora do parto. Eu queria contar para vocês mais para a frente, quando passasse tudo, mas vou falar, também não vou fazer isso. Estou cansada desses abutres da internet, então mais um assunto que não vou falar aqui", disse ela. Confira a postagem completa!