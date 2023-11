Bruna Biancardi se derrete ao amamentar Mavie durante treino: ‘Dois exercícios’

Influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores ao dividir momento especial com a filha, Mavie, fruto da relação com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi está curtindo ao máximo todos os momentos da maternidade! Nesta quarta-feira, 15, a modelo decidiu compartilhar com seus seguidores sua rotina na academia, mas precisou interromper seu treino para atender ao chamado de sua filha com Neymar Jr, a pequena Mavie, que estava com fome.

Através dos stories do Instagram, Bruna mostrou que voltou com tudo em sua rotina de exercícios na academia. Ao lado de algumas amigas, inclusive, da madrinha de sua filha, Hanna Carvalho, ela elegeu um conjuntinho fitness para um treino em grupo: “Vou mostrar meu dia hoje para vocês”, a influenciadora legendou um vídeo em que aparece se preparando.

Na sequência, Bruna contou que o foco não durou muito tempo, já que ela precisou fazer uma pausa para amamentar a bebê, que tem apenas um mês de vida. Mesmo com a interrupção, a modelo mostrou que se derreteu com o momento de mãe e filha: “Vou ter que fazer dois exercícios, ela quer mamar”, brincou com sua amiga.

Bruna Biancardi pausa treino para amamentar a filha, Mavie - Reprodução/Instagram

Por fim, a influenciadora parou tudo e surgiu no banheiro da academia com o top abaixado enquanto a pequena se alimentava. Suas amigas registram o momento: “Aqui estamos”, disseram durante o vídeo: “Uma mamadinha”, disse Bruna sorrindo enquanto alimentava sua primeira herdeira com o jogador de futebol.

Bruna Biancardi pausa treino para amamentar a filha, Mavie - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Bruna retornou aos treinos recentemente! Um mês e meio após dar à luz, ela mostrou que gradualmente irá fazer exercícios físicos: “De volta para os treinos", disse Bruna em uma foto em que exibe seu look para ir à academia. No registro, foi possível notar que a morena já está recuperando seu físico antes da gestação da primeira filha, que chegou ao mundo dia 06 de outubro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi passou por episódio traumático recentemente:

Na semana passada, Bruna Biancardi passou por um grande livramento em sua vida após ter uma de suas mansões invadidas em Cotia, São Paulo. A influenciadora não estava na residência no momento da invasão, mas seus pais viveram momentos de horror e felizmente saíram com vida. A família sofreu apenas perdas materiais.

Edson Ribeiro e Telma Fonseca, pais da influenciadora e sogros do jogador, falaram pela primeira vez sobre o assalto que aconteceu na casa deles no dia 7 de novembro. Através de uma nota enviada ao programa 'Fantástico', da TV Globo, eles se mostraram gratos por estarem vivos após o susto e revelaram mais detalhes sobre o ocorrido.

"A nossa casa era nosso lugar de paz, onde sempre nos sentíamos seguros. Esses bandidos tiraram isso de nós, tiraram a tranquilidade que tínhamos em estar em casa. Nosso maior desejo é que a polícia encontre os outros dois assaltantes, e que os três tenham a devida punição perante a lei”, o casal desabafou sobre a situação.