Bruna Biancardi revela que sentiu medo de não engravidar: “Fiz exames”

Influenciadora digital Bruna Biancardi detalha planejamento para engravidar do primeiro filho com Neymar Jr

Bruna Biancardi (29) decidiu abrir detalhes de sua primeira gestação nas redes sociais na última segunda-feira, 08. À espera de seu primeiro filho com o jogador de futebol Neymar Jr (31), a influenciadora digital respondeu algumas perguntas dos fãs e revelou que sentiu medo de não conseguir engravidar nas primeiras tentativas.

O assunto surgiu quando um fã perguntou sobre o planejamento da gestação: “Por quanto tempo tentou até conseguir a gravidez desejada?”, o seguidor enviou em uma caixinha de perguntas. Bruna escolheu uma foto de Neymar admirando sua barriga para responder ao questionamento.

“Tinha medo de não conseguir quando decidimos”, Bruna confessou o receio e continuou contando que procurou ajuda médica para conferir sua saúde antes de engravidar: “Fiz exames para saber se estava tudo bem e engravidamos no primeiro mês que tentamos", escreveu a namorada de Neymar.



Ainda sobre as tentativas, outro seguidor perguntou se Bruna usava algum método contraceptivo antes de tentar e a influenciadora explicou que sim: “Tomava anticoncepcional há muitos anos por conta do ovário policístico, por isso pensei que teria alguma dificuldade para engravidar, mas não foi o caso”, ela detalhou.

Assim que anunciou a gestação com uma publicação em seu Instagram, Bruna revelou que a gestação foi planejada: "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor deixa os nossos dias muito mais felizes", ela escreveu na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi revela detalhes de relacionamento com Neymar:

Bruna Biancardi decidiu matar uma das curiosidades dos fãs e revelou como conheceu o namorado, o jogador de futebol Neymar Jr ao responder uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram. A influenciadora contou que eles foram apresentados por um amigo em comum. Além disso, ela também revelou detalhes da gestação e disse que já tem algumas opções de nome. Confira as declarações!