Bruna Biancardi revela os bastidores do seu ensaio fotográfico de gestante

Com a barriguinha saliente, a namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi, faz ensaio fotográfico sofisticado

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a namorada de Neymar Jr, realizou um ensaio fotográfico sofisticado para eternizar a sua barriguinha de grávida durante a espera pelo nascimento da primeira filha, Mavie. Na última segunda-feira, 24, ela foi até um estúdio fotográfico e usou vários figurinos na hora das fotos.

Nos stories do Instagram, a morena registrou os bastidores de como foi realizar as fotos e mostrou seus diferentes figurinos, que davam destaque para a barriga de grávida. “Ansiosa para mostrar tudo para vocês”, disse ela na imagem.

Bruna Biancardi está curtindo cada momento da gestação. No último final de semana, ela reuniu suas amigas mais próximas em um chá de bebê sofisticado e intimista. Em suas redes sociais, Bruna deu detalhes da decoração da festa. A equipe montou uma mesa ao ar livre com muitas flores, louças de luxo e bexigas na cor rosa. A festa ainda contou com música ao vivo e área dedicada aos doces e bolo.

Quem é a madrinha da filha de Neymar Jr?

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr já escolheram quem será a madrinha da primeira filha, Mavie. O anúncio foi feito durante o chá de bebê que aconteceu no último sábado, 22, quando Bruna reuniu suas amigas para uma celebração apenas com a presença de mulheres. A madrinha de Mavie é Hanna Carvalho, amiga de longa data da influencer.

Bruna fez o convite para Hanna ser a madrinha por meio de um presente durante o chá. Ela entregou um body de bebê com a mensagem: 'Aceita ser minha madrinha? Mavie'. Nas redes sociais, Hanna comemorou o convite especial. “Mavie vai ser eternamente amada, cuidada e mimada pela dinda. Amo vocês. Fou uma surpresa emocionante. Tenho certeza que a dinda vai dar muito amor, alegria, carinho e proteção para essa princesa. Obrigada papais, Bruna Biancardi e Neymar Jr, por confiar e permitir fazer parte desse momento da vida dela”, escreveu.

Hanna Carvalho trabalha com marketing e comunicação e tem 31 anos de idade. Ela é mãe de uma menina, Martinha, que é afilhada de Bruna Biancardi.