Bruna Biancardi revela momentos da rotina com a filha, Mavie

Mãe da filha de Neymar Jr, Bruna Biancardi exibe fotos com a filha no banho, na hora da amamentação e até cortando as unhas da herdeira

A influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais ao compartilhar alguns momentos de como é a sua rotina com a filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr. Nos stories do Instagram, ela mostrou algumas fotos do que faz com a herdeira no dia a dia para alegrar seus fãs com os momentos intimistas.

Em uma das fotos, Bruna apareceu com Mavie na hora do banho de chuveiro. Logo depois, ela apareceu de roupão enquanto amamentava a filha em um quarto com luz baixa. Então, ela ainda mostrou que costuma cortar as unhas da filha quando a bebê está dormindo.

Mavie nasceu há menos de um mês. Ela veio ao mundo no dia 6 de outubro por meio do parto cesariana em uma maternidade de São Paulo. Ela deu à luz com o apoio de sua irmã, Bianca Biancardi, já que Neymar estava no avião e não conseguiu chegar a tempo do parto da filha, que nasceu antes da data prevista.

++ Bruna Biancardi revela como está a sua cintura no pós-parto

Neymar mostrou foto com a filha após lesão

O jogador de futebol Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 18, ao postar um clique inédito da filha, Mavie. A menina, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi, nasceu no último dia 6.

Na foto postada nos Stories do Instagram, a bebê, que está usando um macacão rosa, aparece dormindo nas pernas do papai. Vale lembrar que Neymar retornou ao Brasil após se lesionar na derrota por 2 a 0 da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevidéu, nesta última terça-feira, 17, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que o atacante do Al-Hilal sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Ele terá que passar por uma cirurgia, mas a data ainda não foi definida. A recuperação do jogador pode levar, no mínimo, seis meses.