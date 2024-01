Bruna Biancardi revela detalhes do guarda-roupa da filha, Mavie

Que luxo! A influencer Bruna Biancardi mostra como arrumou o guarda-roupa da filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 24, ao mostrar detalhes do guarda-roupas de sua filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. A bebê tem 3 meses de vida e vários looks em seu quarto para usar no dia a dia.

A mamãe coruja contou que chamou uma equipe especializada para organizar o guarda-roupa da filha e revelou como ficou o resultado dos cabides e gavetas arrumadas. Nas imagens, Biancardi revelou os vários vestidos da herdeira pendurados no armário.

E também abriu as gavetas com a coleção de sapatos da menina, as várias meias e também seus looks coloridos.

Vale lembrar que Biancardi está solteira depois do fim do namoro com Neymar Jr. Eles anunciaram a separação há poucas semanas, mas não entraram em detalhes sobre o motivo do término.

Boa forma de Bruna Biancardi

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é ex-namorada de Neymar Jr, elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar uma nova foto na piscina. Apenas dois meses após dar à luz Mavie, sua primeira filha, ela revelou que já recuperou o seu corpo de antes da gravidez.

Na foto, ela surgiu apenas de biquíni estilo fio-dental ao tomar um banho de piscina no quintal de uma casa e ostentou suas curvas impecáveis. Na hora do clique, ela deu um sorrisão e caprichou na pose.

Nos comentários da foto, os fãs fizeram elogios para ela. “Perfeita demais”, disse um seguidor. “Você é muito linda”, declarou outro. “Gata!”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Bruna Biancardi está totalmente focada na maternidade. Ela está sempre cuidando da filha, Mavie, e está solteira desde que terminou o namoro com Neymar Jr há algumas semanas.