Bruna Biancardi mostra primeiros presentes que o bebê ganhou: "Muito fofo!"

Namorada de Neymar, Bruna Biancardi se derrete ao mostrar as primeiras roupinhas de grife que o bebê ganhou da tia Rafaella Santos

O primeiro filho, ou filha, de Bruna Biancardi (29), de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. (31), ainda nem chegou ao ao mundo, mas já é muito amado e está cheio de presentes.

Na tarde da última quinta-feira, 27, a mamãe de primeira viagem fez questão de dividir com os seguidores por meio dos stories em seu Instagram, os primeiros mimos que seu bebê recebeu da tia Rafaella Santos (27) e de amigos próximos.

Como a família ainda não descobriu o sexo da criança, a irmã de Neymar comprou um macacão, sapatinhos de crochê e naninhas para o bebê da marca de luxo Trousseau, e fez questão de escolher cores mais neutras: azul, rosa, branco, preto e bege.

Empolgada, a modelo também mostrou as primeiras roupinhas compradas em Paris, que o bebê ganhou. "De cores neutras, porque ainda não sabemos o sexo, mas olha isso gente! Que coisa fofa. A tia Rafa também mandou duas opções, de menino e menina", disse Bruna, encantada com os presentes.

Vale ressaltar que de acordo com fontes próximas a família, Rafaella está organizando uma grande festa para revelar qual é o sexo do bebê que Bruna espera do craque.

VEJA O STORY DE BRUNA BIANCARDI:

Foto: Reprodução/Instagram

Casamento

Bruna Biancardi deixou os seguidores curiosos ao mostrar que está confeccionando um vestido supostamente branco para usar em uma ocasião especial. Os fãs logo levantaram suspeitas de um casamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

“Escolhendo tecidos de vestidos para duas ocasiões especiais”, disse a influenciadora ao fazer mistério sem revelar o motivo por trás da confecção das peças.