Em suas redes sociais, Bruna Biancardi mostra detalhes do álbum de fotos do nascimento de Mavie, presenteado pela madrinha da pequena; confira!

Nesta tarde de quinta-feira, 30, a influenciadora digital Bruna Biancardi ganhou um presente muito especial de sua amiga, Hanna Carvalho, que também é madrinha de sua filha, Mavie. A pequena, filha do jogador de futebol Neymar Jr, ganhou um lindo álbum de fotos do dia de seu nascimento.

Nos stories do seu perfil oficial do Instagram, a ex-namorada do craque mostrou os detalhes do lindo presente. O álbum tem capa dura verde e leva o nome e data de nascimento de Mavie em prateado na capa. O livro contém o ensaio fotográfico de Bruna nos momentos finais de sua gestação, até a chegada de sua filha ao mundo.

"Presente lindo da dinda!", declarou a influencer. As fotos do álbum já haviam sido compartilhadas pela mãezona anteriormente, quando ela decidiu contar um pouco mais aos seus seguidores como havia sido o parto de sua primeira filha.

Ao mostrar um pouco do presente, Bruna decidiu falar um pouco sobre a iniciativa de sua amiga. "Hoje em dia a gente deixa só as fotos no celular, no computador, digitais, e a gente esquece de imprimir. E ela fez um álbum com as fotos do nascimento da Mavie para eu guardar para sempre. Depois vou fazer com outras etapas também. Só para lembrar vocês de revelar aquelas fotos que vocês deixam paradas no celular", disse ela.

Confira os detalhes do presente:

Foto: Reprodução / Instagram

Após separação, Bruna Biancardi resgata momentos especiais com Neymar Jr

Depois de anunciar oficialmente sua separação de Neymar Jr no último dia 28, a influenciadora digital Bruna Biancardipegou seus seguidores de surpresa ao lembrar do namorado enquanto compartilhava alguns dos momentos mais especiais de seu 2023.

Através dos stories do Instagram, a influenciadora decidiu compartilhar alguns cliques e relembrar um pouco de seu ano: “Aproveitar que a pequena dormiu para fazer uma retrospectiva de 2023 por aqui”, disse Bruna, que tinha acabado compartilhar um clique com sua bebê, que apareceu dormindo em seu colo.

Entre diversas fotos, a modelo decidiu destacar o momento em que descobriu a sua gravidez. “A melhor notícia da minha vida”, ela legendou ao exibir o teste com o tão sonhado resultado positivo. Bruna também compartilhou diversos registros de suas viagens ao lado da família do jogador, sem exibir fotos de Neymar Jr. Além disso, ela dividiu várias fotos ao lado da ex-namorada do jogador, a empresária Carol Dantas, e de seu filho, Davi Lucca, cliques feitos enquanto a família curtia uma temporada na Arábia Saudita.

Neymar Jr apareceu apenas uma vez na retrospectiva da influenciadora, nos cliques do chá-revelação de sua filha, quando reuniram toda a família para descobrirem juntos o sexo da criança. Depois desse momento, Bruna compartilhou fotos ao lado de amigas e familiares em eventos especiais, como no nascimento da menina.