Bruna Biancardi exibe foto da filha com a expressão de brava

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie aparece ‘bravinha’ em foto no colo da mãe

A influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais na noite deste domingo, 22, ao compartilhar uma nova foto com sua filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. A mamãe coruja registrou um momento com a herdeira no colo durante o final de semana ensolarado.

Na foto, Mavie apareceu com look vermelho de tricô e com a expressão de brava em seu rosto. “Ela bravinha pra foto”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a bebê. “Coisa linda”, disse um seguidor. “Que bonequinha”, afirmou outro. “Que maravilhosas”, escreveu mais um.

Mais cedo, Neymar Jr também mostrou uma foto da filha dormindo tranquilamente. Vale lembrar que Mavie nasceu no dia 6 de outubro em uma maternidade de São Paulo.

Quem cortou o cordão umbilical de Mavie?

Os detalhes sobre o nascimento de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, estão sendo revelados pela família nas redes sociais. Desta vez, eles revelaram quem foi que cortou o cordão umbilical da bebê logo após o nascimento.

Em um post nas redes sociais, Bianca Biancardi, que é a irmã de Bruna, revelou que foi ela quem cortou o cordão umbilical da sobrinha. A tia de Mavie estava na sala de parto como acompanhante da influenciadora digital porque Neymar Jr não conseguiu chegar a tempo. Assim, ela assumiu a função de apoiar Bruna na hora do parto e também de cortar o cordão umbilical da sobrinha.

A revelação foi feita no post de uma amiga da família, que compartilhou o vídeo deste momento. “Parabéns para a titia mais cuidadosa, corajosa, atenciosa, presente e linda. Bi, você é um presente! Amo ver seu cuidado e aprendo demais com isso”, afirmou.