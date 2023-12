Bruna Biancardi esbanja fofura com novo vídeo encantador de Mavie

Bruna Biancardi esbanja fofura e encanta seus seguidores ao compartilhar novo vídeo de sua filha recém-nascida, Mavie; confira!

Nesta tarde de terça-feira, 12, a influenciadora digital Bruna Biancardi decidiu arrasar o coração dos seus seguidores com um novo registro de sua filha Mavie, de 2 meses. A ex-namorada de Neymar Jr surgiu em um momento íntimo com a bebê e se derreteu com o vídeo compartilhado nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a modelo surgiu com sua pequena no colo, enquanto ela aproveitava uma sonequinha. Mavie estava usando um lindo vestido rosa e laranja, e aproveitou para se apoiar no ombro da mamãe para descansar.

Com um sorriso no rosto, Bruna se derreteu pela menina e não aguentou a sua fofura. "Sem coragem de levantar daqui pra fazer minhas coisas", confessou a famosa, que preferia passar todo o seu tempo com a filha.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por bruna biancardi (@brunabiancardibrasil)

Bruna Biancardi impressiona ao exibir calça jeans larga após parto

Na última segunda-feira, 11, Bruna Biancardi compartilhou sua alegria com seus seguidores nas redes sociais ao vestir uma calça jeans antiga, apenas dois meses após o nascimento de Mavie, sua filha com Neymar Jr.A influenciadora digital surpreendeu ao exibir sua nova silhueta sequinha com a roupa larga após um processo intenso de emagrecimento.

Através de seu Instagram, a famosa apareceu posando no espelho com um top branco e uma calça jeans em um modelo mais larguinho: “Muito bom dia para quem entrou na primeira calça jeans pós-parto. Quem engravida sabe que você fica um tempão sem usar calça jeans, porque não entra”, ela comemorou.

A ex-namorada do jogador de futebol mostrou que além de vestir a calça, o modelo também já estava pedindo por ajustes na região da cintura: “Eu tô muito feliz que voltei a entrar nas minhas calças. Essa aqui ainda está larga!”, disse ela.