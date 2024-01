Bruna Biancardi encanta ao mostrar "conversa" com sua filha, Mavie

Com um sorrisão no rosto, Bruna Biancardi divide "conversa" com sua filha, Mavie, e encanta seguidores com novo vídeo nas redes sociais

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou um registro encantador de Mavie, sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr, nesta segunda-feira, 9. Em suas redes sociais, a modelo apareceu dividindo um momento muito especial e fofo com sua herdeira, que está com 3 meses.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Bruna mostrou um vídeo gravado durante a amamentação da pequena. No registro, Mavie aparece deitada com sua mãe na cama, enquanto as duas dividem uma conversa. A mãezona incentivou a bebê a falar, mas a pequena respondeu do seu jeitinho com pequenos murmurinhos.

"É mesmo? Ah! Caramba, filha. Caraca, me conta", respondeu a influenciadora com um enorme sorriso no rosto, enquanto Mavie tentava colocar palavras para fora. "Nossa conversas", escreveu Bruna no vídeo, que estourou o fofurômetro de suas redes sociais.

Filha de Neymar Jr aparece de brincos pela primeira vez

Mais cedo nesta segunda-feira, 29, Bruna Biancardi mostrou em suas redes sociais que decidiu furar as orelhas de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr. Em seu perfil oficial do Instagram, a influenciadora aproveitou para compartilhar fotos dos novos brincos da filha.

"As meninas vieram aqui em casa fazer o furinho da Mavie, e ficou a coisa mais linda, vou mostrar para vocês. Fiquei com medo de doer? Fiquei com medo de doer. E não aconteceu nada, ela nem percebeu que estava furando as orelhinhas. Também fiz os meus", iniciou Bruna, que também mostrou alguns piercings que fez na orelha.

"Foi perfeito, agora vamos ao que interessa. Sei que vocês querem ver uma neném de furinho", continuou, mostrando logo em seguida uma foto de Mavie, que estava toda sorridente com brincos de bolinha de ouro em sua orelha.

