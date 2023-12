Bruna Biancardi encanta ao combinar look com a filha, Mavie: 'Só assim'

Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro ao combinar seu look com o da filha, Mavie, fruto da antiga relação com o jogador Neymar Jr

Nesta quinta-feira, 07, a influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao compartilhar um momento fofo com sua filha, a pequena Mavie, que acaba de completar seu segundo mês de vida. A ex-namorada do jogador de futebol Neymar Jr decidiu combinar o seu look do dia com o da recém-nascida.

Através dos stories em seu perfil oficial no Instagram, a modelo apareceu posando sozinha com um conjunto de top e short na cor azul, revelando sua nova silhueta sequinha após o nascimento da primeira herdeira. Bruna ainda complementou o look com uma camisa e tênis brancos, criando uma combinação cheia de estilo.

Bruna Biancardi exibe seu look do dia - Reprodução/Instagram

Na sequência, a influenciadora compartilhou que, devido ao calor intenso em São Paulo, Mavie estava aproveitando o dia apenas de fraldinha: "Nesse calor, só assim", Bruna legendou a publicação, mostrando a bebê se refrescando sem roupinhas. No entanto, a modelo teve que vestir a pequena para os compromissos do dia.

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi tira soneca no calor - Reprodução/Instagram

Foi então que a influenciadora decidiu combinar os looks. Por fim, Mavie apareceu dormindo tranquilamente nos braços da mamãe coruja, vestindo um macaquinho de tricô azul, semelhante ao tom escolhido pela mãe, e uma camiseta branca. Bruna se derreteu pela fofura da menina: 'Combinando com a mamãe e dormindo’, ela escreveu.

Bruna Biancardi combina look com a filha, Mavie - Reprodução/Instagram

É importante ressaltar que recentemente Bruna tornou público o fim de seu relacionamento com Neymar Jr. No mês passado, a influenciadora divulgou um comunicado informando que a relação entre eles se concentra exclusivamente na criação da filha, que chegou ao mundo no último dia 6 de outubro em um hospital na cidade de São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi celebra segundo mês da filha com Neymar Jr:

No mês passado, Bruna Biancardi ganhou uma festinha surpresa para comemorar o primeiro mês de vida da filha, Mavie. O evento foi organizado por sua melhor amiga e madrinha da menina, Hanna Carvalho, e contou com a presença do pai da pequena, Neymar Jr. No entanto, a celebração aconteceu no mesmo dia em que a mansão de seus pais foi invadida.

Por isso, para celebrar o segundo mês de vida da pequena, a influenciadora digital Bruna Biancardi decidiu dispensar as grandes celebrações e comemorou de forma discreta, ao abrir um álbum de vídeos inéditos para agradecer a maior bênção de sua vida, sua filha; confira a homenagem da influenciadora digital e do jogador de futebol, Neymar Jr.