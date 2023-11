Bruna Biancardi celebra o primeiro mês de vida da filha, Mavie

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie completa um mês de vida e aparece em foto inédita do dia do parto

A influenciadora digital Bruna Biancardi está em festa nesta segunda-feira, 6. Isso porque a sua filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr, acaba de completar um mês de vida. A menina nasceu no dia 6 de outubro em uma maternidade de São Paulo e está crescendo a cada dia.

Para marcar a data especial, a mamãe coruja relembrou uma foto do dia do nascimento da filha. Na imagem, compartilhada nos stories do Instagram, Mavie apareceu no colo da mãe ainda na sala de parto.

“Um mês do meu pacotinho”, disse ela na legenda. De acordo com o colunista Leo Dias, Bruna e Neymar não pretendem fazer uma tradicional festa de mesversário para a filha. O que eles podem fazer é apenas um bolinho para marcar a data. Porém, os dois ainda não se pronunciaram sobre como será a comemoração pela vida da filha.

Além disso, Biancardi usou os stories do Instagram para compartilhar uma reflexão no início da semana. Ela compartilhar uma mensagem de um perfil que dizia: “Pai, entrego essa semana em tuas mãos… Toma frente de tudo, abra as portas fechadas, acalme o meu coração e me ensine a confiar no teu agir. Aumente a minha fé e restitui a minha história. Livra-me Senhor de todo mal. Amém”.