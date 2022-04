Branca Feres exibe barriguinha de grávida: "Completando 18 semaninhas"

Mamãe de primeira viagem, Branca feres exibiu a barriguinha de 18 semanas na web

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 20h20

Branca Feres (34) exibiu a barriguinha de grávida nesta quarta-feira, 27.

No Instagram, a ex-nadadora publicou algumas imagens em que aparece na praia ao lado do marido, Gustavo Frota, e falou sobre as 18 semanas de gestação.

A irmã gêmea de Bia Feres (34) está à espera de uma menina, que se chamará Nicole, e confessou que está ansiosa para ter a herdeira nos braços.

"De Volta Ao Rio completando 18 semaninhas! Cada dia que passa fico mais ansiosa pra "conhecer" a Nicole. Poder carregá-la no colo, colocar as roupinhas que já ganhou, dar banho, colocar pra dormir e conhecer o rostinho dela. E sim, vocês vão ver muitas fotos de grávida aqui neste perfil até a NINICK nascer!", escreveu ela.

Chá revelação

Branca Feres e Gustavo Frota descobriram o sexo do primeiro bebê que estão esperando no último dia 18. Para descobrir se seria menino ou menina, os papais de primeira viagem realizaram um Chá Revelação e participaram de um game no qual precisavam acertar sete balões, que ao serem estourados saiam confetes rosa ou azul. A cor que saísse mais vezes confirmava o sexo do bebê.

