Branca Feres exibe a barriga apenas 10 dias após o parto

Mãe de primeira viagem, Branca Feres surpreende ao mostrar como a sua barriga ficou após o nascimento da filha, Nicole

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 11h07

A ex-atleta do nado sincronizado Branca Feres, irmã gêmea de Bia Feres, surpreendeu os fãs ao exibir a sua barriga pós-parto. Nesta semana, ela apareceu nos stories do Instagram para contar como está sendo a sua rotina como mãe de primeira viagem e aproveitou para exibir a recuperação de sua barriga depois do nascimento da primeira filha, Nicole – que veio ao mundo no dia 25 de setembro.

Apenas 10 dias após o parto, ela contou que já está recuperando o seu peso e o seu corpo. "Estou chocada. Tem dez dias e já perdi nove quilos. Não estou usando cinta. Volta, mesmo! Estou feliz que está voltando rapidão. Uma dica importante que tenho para dar para as mamães é que depois do parto não pode parar de passar hidratante. O tecido precisa ficar hidratado para a elasticidade, para voltar para o lugar. Olha, bem rápido!", disse ela.

Branca Feres celebra o nascimento da filha

No dia do nascimento da filha, Branca Feres contou sobre a experiência nas redes sociais. "Como eu esperei por esse dia… Ela escolheu o dia dela. Eu queria dia 22, QUE-RIA. Mas ela veio mostrando que quem manda é ela. As 23:00 eu comecei a sentir algumas contrações, Guga muito calmo pensando que poderia ser 'alarme falso' e confesso que eu também pensei… As 02:00 as contrações aumentavam e o Guga na parceria contava todas elas a cada minuto. (ele teve um papel lindo nessa história)", começou ela.

Branca seguiu contando quando chegou ao hospital. "Chegamos no hospital, eu estava com mais contrações. Mas como essa foi minha primeira experiência eu ainda estava ali, com dores e na dúvida, será mesmo a hora?! 04:30 da manhã, PRONTO. Olhei pra cara do Guga e disse: 'Nicole vemmm…a bolsa estourou'. Foi um parto lindo! Do jeito que eu sonhei… Chegou pra mudar a minha vida e me ensinar o que é amor eterno".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!