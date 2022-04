Branca Feres anuncia gravidez: ''Encheu nossos corações de amo''

Nas redes sociais, Branca Feres anunciou que está à espera do primeiro filho

Branca Feres (34) está à espera de seu primeiro filho com Gustavo Frota.

A notícia foi anunciada pela ex-atleta nas redes sociais nesta sexta-feira, 8. A irmã gêmea de Bia Feres (34) compartilhou algumas fotos ao lado do marido e segurando o teste de gravidez, e falou sobre a felicidade que está sentindo.

"Temos um tesouro e está escondido na minha barriga! É com muita alegria e felicidade que eu B2 (Branca) e Gustavo, viemos contar pra vocês essa notícia que encheu nossos corações de amor e muita alegria", começou ela.

Branca afirmou que ficou muito emocionada ao descobrir a gravidez. "De todos os momentos mais lindos da minha vida, um dos mais fortes foi ver escrito GRÁVIDA no teste poder dizer: Vou ser mãe!", acrescentou ela, que avisou o sobrinho, filho de Bia, que ele vai ganhar um priminho ou priminha em breve. "Baby Isaac, seu priminho ou priminha está chegando!", finalizou.

Os fãs parabenizaram o casal. "Que amor", disse uma seguidora. "Parabéns, papais. Que venha com muita saúde", escreveu outra. "Estou muito feliz. Vocês são lindos e merecem sempre os melhores presentes", falou uma terceira.

Branca e Gustavo oficializaram a cerimônia no civil em maio do ano passado. Ela confessou no Stories do Instagram que estava tentando engravidar após o casamento. "Eu ficava toda hora fazendo teste de gravidez e falava: 'alguma hora vai dar positivo', e não dava... Eu descobri muito no início, com uma semana, eu nem acreditei", confessou ela.

