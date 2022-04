Bianca Andrade surpreende ao revelar tema inusitado do mesversário de Cris

Para celebrar 9 meses do filho, Bianca Andrade se inspira em festival americano

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 17h52

Um dos assuntos mais comentados ultimamente, principalmente para quem curte música, é o Coachella!

É claro que Bianca Andrade (27), com toda sua criatividade e bom-humor, não ia deixar de surfar na onda do hype.

Todo mês a influenciadora fez uma festinha com temas inusitados para celebrar a vida de Cris (8 meses) e, desta vez, usou o festival como inspiração.

Neste domingo, 10, ela usou seu Instagram para mostrar os detalhes do ‘Crischella’ e encantou completamente a web.

A ex-participante do BBB 20 compartilhou um vídeo no qual apareceu com o bebê no colo. No começo, os dois estão com looks neutros e, em seguida, prontíssimos para a celebração.

“E o tema do nono mesversário do Cris é… CRISchella”, brincou a namorida de Fred (32) na legenda.

E, falando no festival que acontece na Califórnia, é bom ressaltar que Anitta (29) e Pabllo Vittar (28) vão marcar presença nos palcos.

Veja o vídeo em que Bianca Andrade mostra os detalhes do mesversário de Cris: